Diyet Mantı tarifi

Malzemeler:

140 g karabuğday unu

230 g kepekli un

1/4 su bardağı süt

2 adet yumurta

200 g yağsız kıyma

2 adet soğan

3 diş sarımsak

1 kase yoğurt

İnce kıyılmış maydanoz

Birer tutam karabiber, kaya tuzu, pul biber



Hazırlanışı:

Pul biber, karabiber, soğan, sarımsak, maydanoz ve kıymayı iyice yoğurun. Unları geniş bir kaba alıp eleyerek karıştırın. Karıştırdığınız unun ortasını açarak süt, yumurta ve tuzu ekleyip güzelce yoğurun. Tezgahı unlayın ve yoğurduğunuz hamuru tezgahta bir oklava yardımıyla açın. Açtığınız yufkaları bıçakla 2-3 cm eninde kare şeklinde kesip iç malzemesini yerleştirdikten sonra uçlarından kapatın. Bir tencere suyu ocakta kaynatın. Kaynadıktan sonra hazırladığınız mantıları içine atıp 10 dakika haşlayın. Bu arada ayrı bir tavada iki yemek kaşığı zeytinyağı ile pul biberi hafifçe kavurun. Bu sosu haşladığınız mantıların üzerine sarımsaklı yoğurt ile beraber servis edebilirsiniz. Porsiyonu 270 kcal ve 15 gr protein içeriyor.



* Formsante dergisinden alınmıştır.