Domates kasesinde salata tarifi

Malzemeler:

4 domates

3 yaprak marul

2~3 dal kuzu kulağı

1 közlenmiş kırmızı biber

Tuz

Sosu için

3 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 tatlı kaşığı mayonez

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı ince çekilmiş ceviz

Üzeri için

İri kırılmış ceviz



Hazırlanışı:

Domatesleri tam dibine kadar gelmeden ortadan dörde bölün ve çiçek gibi açın. İnce kıydığınız yeşillikler ve tavla zarı formunda doğradığınız közlenmiş kırmızı biberi bir kasede harmanlayın. Tuz ile tatlandırıp domateslerin içine yerleştirin. Sosu için gerekli olan tüm malzemeyi bir kasede karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Ceviz ile süsleyerek servis yapın.