Domates kasesinde salata tarifi
Malzemeler:
4 domates
3 yaprak marul
2~3 dal kuzu kulağı
1 közlenmiş kırmızı biber
Tuz
Sosu için
3 yemek kaşığı süzme yoğurt
1 tatlı kaşığı mayonez
1 tatlı kaşığı toz şeker
2 yemek kaşığı ince çekilmiş ceviz
Üzeri için
İri kırılmış ceviz
Hazırlanışı:
Domatesleri tam dibine kadar gelmeden ortadan dörde bölün ve çiçek gibi açın. İnce kıydığınız yeşillikler ve tavla zarı formunda doğradığınız közlenmiş kırmızı biberi bir kasede harmanlayın. Tuz ile tatlandırıp domateslerin içine yerleştirin. Sosu için gerekli olan tüm malzemeyi bir kasede karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Ceviz ile süsleyerek servis yapın.