Domatesli kanepe tarifi

Malzemeler:

2 adet domates

50 g tulum peyniri

4 dilim tahıllı ekmek

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı kırmızı biber

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yaprak taze nane



Hazırlanışı:

Ekmekleri fırın ızgarasında kızartıp, üzerini zeytinyağı ile hafifçe yağlayın. Domateslerin kabuklarını soyup küp şeklinde kesin. Tulum peynirini çatal yardımıyla ezin. Derin bir kasede domates, tulum peyniri, kekik, zeytinyağı, kırmızı biber ve tuzu harmanlayın. Hazırladığınız karışımı daha önceden kızarttığınız ekmeklerin üzerine paylaştırıp servis yapın. Taze fesleğen ile süsleyebilirsiniz.



* Formsante dergisinden alınmıştır.