Lezzetli bir salata ile açlığınızı giderebilirsiniz...

Malzemeler

• 2 orta boy kereviz

• 2 elma

• Fındık

• Ceviz

• Tuzsuz badem

Sosu için;

• 3 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 yemek kaşığı mayonez

• 1 yemek kaşığı limon suyu

• 1 yemek kaşığı elma sirkesi

• Tuz, karabiber

Hazırlanışı

Kerevizleri soyun, limonla ovup rendeleyin. Elmanın birini arzuya göre kabuklu veya kabuksuz rendeleyip kereviz ile karıştırın. Sos malzemelerini çırpıp kereviz ve elmanın üzerine dökün. Diğer elmayı kabuklu olarak dilimleyin. Tuzsuz badem, fındık ve cevizi az kavurun ve elma dilimleri ile birlikte salatayla servis edin.

Greyfurt ve avokado salatası tarifi için Tıklayın!