Elmalı marul salatası tarifi

Malzemeler:

1 demet kıvırcık marul

2 yeşil elma

1 çay bardağı ceviz içi (İri kıyılmış)

1 portakal

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı nar ekşisi



Hazırlanışı:

Kıvırcık marulu elinizle iri parçalar halinde kopararak derin bir kaseye alın. Yeşil elmaların kabuğunu soyup küp şeklinde doğrayın. Portakalı dilimleyip zarlarını temizleyin ve küçük parçalar halinde doğrayın. Ceviz içlerini, zeytinyağını ve nar ekşisini ilave edin. Tüm malzemeyi harmanlayıp servis tabağına aktarın ve bekletmeden servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.