Elmalı yulaflı smoothie

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Sabah kahvaltısında hep aynı şeyleri yemekten bıktıysanız bir de bu smoothie’yi deneyin.

- kişilik -

Malzemeler:

1 adet kırmızı elma

1 küçük muz

Yarım bardak yulaf ezmesi

Yarım çay kaşığı toz tarçın

1 bardak yoğurt.



Hazırlanışı:

Elma ve muzu gelişigüzel bölün ve diğer malzemelerle birlikte blender’dan geçirin. Elmanın kabuğunu soymayın, sadece ortasındaki çekirdekleri ve çekirdek yatağını temizleyin. Çok yoğun bir smoothie elde ettiyseniz biraz badem sütü ya da su ekleyebilirsiniz. Eğer soğuk bir içecek yapmak istiyorsanız diğer malzemelerle birlikte blender’a biraz buz koyabilirsiniz.