Etli ve peynirli ıspanak salatası
4 kişilik
-
Malzemeler
500 gr körpe ıspanak
2 közlenmiş kırmızıbiber
150 gr beyaz peynir
2 parça biftek
2 yemek kaşığı balsamik sirke
4 yemek kaşığı zeytinyağı
8 konserve bebek mısır
Tuz
Karabiber
Hazırlanışı:
Ispanakları yıkayıp bir kaseye alın. Kırmızıbiberleri şerit doğrayın. Peyniri küp doğrayın. Mısırları doğrayıp hepsini ekleyin. Tuz, karabiber, sirke ekleyip karıştırın. Etleri bir parmak kalınlığında kesip tavaya alın. 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyerek yüksek ateşte soteleyin. Tuz, karabiber ile tatlandırın. Salataya ilave edin. Salatanın üzerine zeytinyağı gezdirip servis yapın.