Etli ve peynirli ıspanak salatası

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4 kişilik -

Malzemeler

500 gr körpe ıspanak

2 közlenmiş kırmızıbiber

150 gr beyaz peynir

2 parça biftek

2 yemek kaşığı balsamik sirke

4 yemek kaşığı zeytinyağı

8 konserve bebek mısır

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Ispanakları yıkayıp bir kaseye alın. Kırmızıbiberleri şerit doğrayın. Peyniri küp doğrayın. Mısırları doğrayıp hepsini ekleyin. Tuz, karabiber, sirke ekleyip karıştırın. Etleri bir parmak kalınlığında kesip tavaya alın. 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyerek yüksek ateşte soteleyin. Tuz, karabiber ile tatlandırın. Salataya ilave edin. Salatanın üzerine zeytinyağı gezdirip servis yapın.