Bazen sofranın öznesi sadece bir salata olabilir ve sadece salata ile mükellef bir sofra kurulabilir. Hele de mevsim yazsa...

Hazırlayan: Elif Edes Tapan

Fotoğraf: Füsun Gümeli



Malzemeler

• 2 adet top kavun

• 200 gr tatlı lor peyniri

• 2-3 yemek kaşığı tuzsuz kaju fıstığı

• 4 adet kuru incir

• 2 yemek kaşığı bal

• Narenciye suyu ve rendesi (portakal, greyfurt, limon, bergamot)

• Taze nane

• Karabiber



Hazırlanışı

Kavunları soyun ve halka halka olacak şekilde kesin. Fıstıkları tavada az kavurun. İncirleri ılık suda bekleterek yumuşatın. Kavun dilimlerini ortaya koyun, etrafına lor peyniri serpin. Dörde kestiğiniz incirleri ve kaju fıstıklarını ilave edin. Narenciye suyu ve bal ile sos hazırlayın, tüm malzemenin üzerine gezdirin. Narenciye rendesi, taze çekilmiş karabiber ve nane yaprakları ilave ederek ferahlatan yaz salatasını tamamlayın.

