Fesleğenli light makarna tarifi
Malzemeler:
2 kase taze fesleğen yaprağı
2 kaşık zeytinyağı
1 tatlı kaşığı limon kabuğu
1 diş sarımsak
1 paket tam buğdaylı makarna
1 kase kiraz domates
1 kase sarı domates
3/4 kase küp doğranmış taze mozzarella
1/4 kase rendelenmiş eski kaşar
Hazırlanışı:
İlk dört malzemeyi blender’dan geçirin. Makarnayı paketteki talimatlara göre pişirin. Suyunu süzün. Üzerine fesleğenli sosu dökün. İkiye böldüğünüz domatesleri, mozzarella peynirini ekleyin. Kaşar peyniri serpiştirerek servis edin.
* Formsante dergisinden alınmıştır.