Fırında falafel tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 adet yumurta

1 çay bardağı glutensiz un

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kimyon

1 diş sarımsak

1 tutam tuz

1 çay kaşığı karabiber

1/2 demet maydanoz



Hazırlanışı:

Haşlanmış nohut, zeytinyağı ve baharatları blender’da çektirip püre kıvamına getirin. Geniş bir kapta püre haline gelmiş nohutları, maydanoz ve diğer malzemelerle karıştırıp köfte gibi yoğurun. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirip, önceden 160 derecede ısıttığınız fırında 15-20 dakika pişirin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.