Fırında keten tohumlu kabak mücver tarifi

Malzemeler:

• 6 kabak

• 3 dal taze soğan

• 5-6 dal dereotu

• 3-4 dal maydanoz

• 2 yemek kaşığı un

• 1 yumurta

• Tuz

• Karabiber

Üzeri için

• 2 yemek kaşığı keten tohumu



Hazırlanışı:

Kabakların kabuklarını soyup rendeleyin. Suyunu sıkıp geniş bir kaseye alın. İnce kıydığınız yeşillikler, un, yumurta, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Karışımı yağlı kağıt serili fırın tepsisine yayın. Bir spatula yardımıyla üzerini düzleştirin. Üzerine keten tohumu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Dilimleyip servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.