Fırında peynirli brokoli

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Malzemeler

1 kg. brokoli

1 adet patates

1 adet soğan

4 diş sarımsak

1 su bardağı rende dil peyniri

1 çay bardağı süt

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tatlı kırmızıbiber

Tuz



Hazırlanışı:

Brokoli ve patatesleri çok yumuşatmadan biraz haşlayın. Isıya dayanıklı fırın kabına aktarın. Soğanı halka halka, sarımsakları küp küp doğrayıp üzerine ekleyin. Sütle yağı karıştırıp malzemelerin üzerine dökün. Dil peynirini üzerine serpip tuz ve kırmızıbiberi ekleyin. 175 derecedeki fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.

