Fırında sebzeli piliç rulosu
- kişilik
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Malzemeler
180 gr piliç bonfile
100 gr sarı kırmızı biber
40 gr kabak
20 gr havuç
20 gr pırasa
3 gr deniz tuzu
15 gr zeytinyağı
120 gr tatlı kabuklu bezelye
50 gr kapya biber
20 gr light taze kaşar
1 çay kaşığı light soya sosu
1 tutam taze kekik
Karabiber
Hazırlanışı:
Piliç bonfileyi ince dövün. Sebzeleri jülyen doğrayın ve zeytinyağıyla soteleyin, soya sosuyla tatlandırın. Piliç bonfileye sote sebzeleri ve rendelenmiş peyniri ilave ederek rulo şeklinde sarın. Tavada zeytinyağı, taze kekik, karabiber, deniz tuzu ilave edin, kısık ateşte mühürleyin ve 200 derece ısıtılmış fırında pişirin. Tatlı kabuklu bezelyeleri tuzlu suda 5 dakika haşlayın ve zeytinyağı, tuz ve karabiberle sote edin. Kapya biberleri közleyin, kabuklarını soyun. Üzerine zeytinyağı, tuz, karabiber ve limon suyu ilave ederek mutfak robotunda püre haline getirin ve bir sos elde edin. Düz bir tabağa sotelenmiş tatlı bezelye üzerine ikiye kesilmiş piliç rulosu ilave edin, son olarak biber sosunu ilave ederek servise hazırlayın.