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Füme somon & kuşkonmaz

Füme somon & kuşkonmaz tarifi

Malzemeler:
90 g somon füme
2 adet yumurta
5 adet haşlanmış kuşkonmaz
1 kaşık zeytinyağı
1 kaşık türüf yağı
1 adet alabaş turp
4-5 ince dilim parmesan peynir
Birkaç tıraş dilim salatalık
Tuz, karabiber

Hazırlanışı:
Yumurtaları kaynamış suya atıp, 5 dakika kaynatarak kayısı kıvamında pişirin. Haşlanmış kuşkonmazları, zeytinyağı ve türüf yağı ile marine edin. Tabağa somon fümeyi yerleştirin. Üzerine ikiye böldüğünüz yumurtaları, kuşkonmazları, ince dilimlediğiniz salatalık ve turpu koyun. Parmesanı serpiştirin. Değirmende çekilmiş tuz ve karabiberle tatlandırıp servise hazır hale getirin.

* Formsante dergisinden alınmıştır.

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