Kilosuna dikkat edenler için hafif bir başlangıç
Malzemeler:
Salata sosu için
75 ml şampanya sirkesi
50 ml fındık yağı/üzüm çekirdeği yağı
50 gr Dijon hardal
1 arpacık soğan, ince kıyılmış
20 gr gorgonzola
10 gr bal
Salata için
1 kop salata, yıkanmış ve kurutulmuş
1 avokado, küp küp kesilmiş
4 sarı kiraz domates, ikiye bölünmüş
6 kırmızı kiraz domates, ikiye bölünmüş
70 gr gorgonzola peyniri, parçalanmış
İsteğe göre mikro yeşillikler
İsteğe göre bölünmüş fındık
Hazırlanışı:
Sos için gerekli tüm malzemeleri blender’da homojen olana kadar çekin, serin bir yerde saklayın. Ardından salata için gerekli malzemeleri hazırlamaya başlayabilirsiniz. Kullanacağınız sunum tabağının tabanına, 1 yemek kaşığı sosu döküp gorgonzolanın 1/4 ve 1/4 avokado küpleri ile birkaç parça domatesi yerleştirin. Üstüne marul yapraklarını koyup, her katına 1 tatlı kaşığı sos dökün, tamamladıktan sonra 1/4 avokado, biraz gorgonzola, domates ve mikro yeşillikler ile en üstünü süsleyebilirsiniz.