Kilosuna dikkat edenler için hafif bir başlangıç

Malzemeler:

Salata sosu için

75 ml şampanya sirkesi

50 ml fındık yağı/üzüm çekirdeği yağı

50 gr Dijon hardal

1 arpacık soğan, ince kıyılmış

20 gr gorgonzola

10 gr bal

Salata için

1 kop salata, yıkanmış ve kurutulmuş

1 avokado, küp küp kesilmiş

4 sarı kiraz domates, ikiye bölünmüş

6 kırmızı kiraz domates, ikiye bölünmüş

70 gr gorgonzola peyniri, parçalanmış

İsteğe göre mikro yeşillikler

İsteğe göre bölünmüş fındık



Hazırlanışı:

Sos için gerekli tüm malzemeleri blender’da homojen olana kadar çekin, serin bir yerde saklayın. Ardından salata için gerekli malzemeleri hazırlamaya başlayabilirsiniz. Kullanacağınız sunum tabağının tabanına, 1 yemek kaşığı sosu döküp gorgonzolanın 1/4 ve 1/4 avokado küpleri ile birkaç parça domatesi yerleştirin. Üstüne marul yapraklarını koyup, her katına 1 tatlı kaşığı sos dökün, tamamladıktan sonra 1/4 avokado, biraz gorgonzola, domates ve mikro yeşillikler ile en üstünü süsleyebilirsiniz.