Hafif kızartma tarifi

Malzemeler:

1 adet küp doğranmış kabak

1 orta boy küp doğranmış kırmızı biber

1 orta boy küp doğranmış kabak

1 orta boy havuç

1 orta boy yeşil biber

1 çay bardağı az yağlı yoğurt

1 diş doğranmış sarımsak

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1/2 çay kaşığı deniz tuzu



Hazırlanışı:

Bir tepsiye yağlı kağıt serin. Üzerine aralıklarla sebzeleri dizin. Fırça yardımıyla zeytinyağını sürün. Önceden 200 derecede ısıttığınız fırında 15-20 dakika ara ara karıştırarak pişirin. Ayrı bir kasede yoğurt, tuz ve sarımsağı karıştırın. Servis yaparken, yanına sarımsaklı yoğurt ekleyebilirsiniz.



* Formsante dergisinden alınmıştır.