Hafif kızartma tarifi
Malzemeler:
1 adet küp doğranmış kabak
1 orta boy küp doğranmış kırmızı biber
1 orta boy küp doğranmış kabak
1 orta boy havuç
1 orta boy yeşil biber
1 çay bardağı az yağlı yoğurt
1 diş doğranmış sarımsak
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
1/2 çay kaşığı deniz tuzu
Hazırlanışı:
Bir tepsiye yağlı kağıt serin. Üzerine aralıklarla sebzeleri dizin. Fırça yardımıyla zeytinyağını sürün. Önceden 200 derecede ısıttığınız fırında 15-20 dakika ara ara karıştırarak pişirin. Ayrı bir kasede yoğurt, tuz ve sarımsağı karıştırın. Servis yaparken, yanına sarımsaklı yoğurt ekleyebilirsiniz.
* Formsante dergisinden alınmıştır.