Havuç salata tarifi
Malzemeler:
2 adet orta boy havuç
8 adet çiçek karnabahar
8 adet çiçek brokoli
100 g turp
1 tutam Frenk soğanı
Sos için
1 adet limonun suyu
1/2 çay bardağı sızma zeytinyağı
1 tutam tuz
Hazırlanışı:
Karnabahar ve brokoli filizlerini buharda pişirin. Havuçların kabuğunu temizleyip, rendenin iri yanıyla rendeleyin. Havuç, karnabahar, brokoli ve turpu çukur bir kaba alın. İri parçalar şeklinde kesilmiş Frenk soğanını ilave edin. Limonun suyunu sıkıp yarım kabuğunu rendeleyin. Zeytinyağını yavaşça limon suyuna ilave edip, çırpın. Sosu salata malzemelerinin üzerine gezdirin. Harmanlayıp servis yapın.
* Formsante dergisinden alınmıştır.