Havuç salata tarifi

Malzemeler:

2 adet orta boy havuç

8 adet çiçek karnabahar

8 adet çiçek brokoli

100 g turp

1 tutam Frenk soğanı

Sos için

1 adet limonun suyu

1/2 çay bardağı sızma zeytinyağı

1 tutam tuz



Hazırlanışı:

Karnabahar ve brokoli filizlerini buharda pişirin. Havuçların kabuğunu temizleyip, rendenin iri yanıyla rendeleyin. Havuç, karnabahar, brokoli ve turpu çukur bir kaba alın. İri parçalar şeklinde kesilmiş Frenk soğanını ilave edin. Limonun suyunu sıkıp yarım kabuğunu rendeleyin. Zeytinyağını yavaşça limon suyuna ilave edip, çırpın. Sosu salata malzemelerinin üzerine gezdirin. Harmanlayıp servis yapın.



* Formsante dergisinden alınmıştır.