Hindili, avokadolu sandviç
- kişilik
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Malzemeler
2 adet baget ekmek
200 gr. hindi füme ya da hindi göğüs, ince dilimlenmiş
2 yemek kaşığı dijon hardal
Bir tutam karabiber
3 adet avokado, soyulmuş, ince dilimlenmiş
2 kaşık tereyağı
Hazırlanışı:
Bagetlerin ortasını ekmek bıçağıyla açın. Hardal ve karabiberi kızgın tereyağında bir dakika çevirerek bu karışımı bagetlerin iç yüzeylerine sürün. Hindi dilimlerini ve avokadoyu eşit bir şekilde ekmeklerin içine kat kat yerleştirin. Bagetleri kapatıp istediğiniz uzunlukta keserek porsiyonlara ayırın. Kağıtla sarıp bağlayın. 3 saat içinde tüketin.