Hindistan cevizi sütlü nohutlu bal kabağı tarifi

Malzemeler:

3 domates

2 dal pırasa

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 dilim bal kabağı

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 kırmızı chili biberi

1 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı rendelenmiş taze zencefil

1 su bardağı Hindistan cevizi sütü

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı köri

Üzeri için

4 dal taze soğan

3-5 dal taze nane



Hazırlanışı:

Kabuklarını soyduğunuz domatesleri küp doğrayın. Pırasaları yarım cm kalınlığında kesin. Doğradığınız pırasalar ve ezdiğiniz sarımsakları zeytinyağında birkaç dakika soteleyin. Doğradığınız domatesleri ekleyip sotelemeye devam edin. Küp doğradığınız bal kabağı, haşlanmış nohut, ince kıydığınız kırmızı chili biberi ve sıcak suyu ekleyip pişmeye bırakın. Sebzeler yumuşayınca taze zenceﬁl ve Hindistan cevizi sütünü ekleyip tuz ve baharatlarla tatlandırın. Birkaç dakika daha pişirip ocaktan alın. Yemeği servis tabaklarına paylaştırın ve üzerini ince kıydığınız yeşilliklerle süsleyerek sıcak servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.