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Hindistan cevizi yağlı, ıspanaklı ve domatesli omlet

Hindistan cevizi yağlı, ıspanaklı ve domatesli omlet tarifi

Malzemeler:
• 1 tutam bebek ıspanak
• 1 adet orta boy domates
• 2 adet yumurta beyazı
• 1 yemek kaşığı avokado
• 1 tutam karabiber
• 1 çay kaşığı Himalaya tuzu

Hazırlanışı:
Ispanakları doğrayın ve Hindistan cevizi yağı ile tavada çevirin. Üzerine rendelenmiş ya da dilimlenmiş domatesi ve avokadoyu ekleyin. Son olarak çırpılmış yumurtaları ekleyip, tuz ve karabiberi de ilave ettikten sonra çatal yardımı ile hafifçe karıştırın.

* Formsante dergisinden alınmıştır.

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