Havuçlu, turplu, ızgara bonfileli hem doyurucu hem lezzetli bir tarif... Diyetteyseniz veya akşam yemeği için hafif bir seçenek arıyorsanız, deneyin!

Malzemeler

Maskolin salata karışımı

7-8 yaprak göbek marul

Fesleğen

1 havuç

1 turp

4 çeri domates

Izgara bonfile için

400 g jülyen dilimlenmiş bonfile

Yarım çay bardağı soya sosu

1 yemek kaşığı susam

Sosu için

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı bal

1 yemek kaşığı hardal

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı

Yeşillikleri yıkayıp süzün ve ince doğrayın. Havucu küp, turbu yarım ay doğrayın. çeri domatesleri ortadan ikiye kesin. Tüm sebzeleri geniş bir servis tabağına alın. Jülyen dilimlenmiş bonfileleri yağsız tavada soteleyin. Soya sosu ve susamı ekleyip etler yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirin. Sosu için gerekli olan tüm malzemeyi bir kasede iyice karıştırın. Salatanızın üzerine gezdirip karıştırın. Pişen jülyen bonfileleri sosuyla beraber salatanın üzerine alıp servis yapın.

