Kabak beğendi

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Malzemeler

4 adet kabak

2 yemek kaşığı tereyağı

½ su bardağı un

1 su bardağı süt

1 çay bardağı kaşar rendesi

Tuz

Et yemeği için:

½ kg. kuşbaşı hindi but

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı salça

2 bardak su

Karabiber

Tuz



Hazırlanışı:

Kuşbaşı hindi etlerini yıkayıp süzün, bir tencereye alıp suyunu bırakıp tekrar çekinceye kadar pişirin. Suyunu çekince kıyılmış soğan, salça, tuz ve karabiberini ekleyin, üzerini örtecek kadar kaynar suyu ilave edip etler yumuşayıncaya kadar pişirin. Kabakları kazıyın. Yıkadıktan sonra rendeleyin, bir tencereye alıp suyunu çekinceye kadar pişirin. Diğer tarafta tereyağını kızdırın. Unu ilave edip kavurun. Kaynar sütü ve kabakları ilave edin. Sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirin, ateşten aldıktan sonra kaşar rendesini ekleyin ve karıştırın. Servis tabağına beğendiyi boşaltın. Üzerine pişirdiğiniz eti yayıp servis yapın.