Haftanın en az iki günü sadece salata yiyerek formunuzu koruyabilirsiniz...

Malzemeler:

1 marul

5 dal semizotu

5 dal maydanoz

1 kırmızı soğan

6 kiraz domates

1 avokado

1 salçalık kırmızıbiber

2 dal taze sarımsak

Yarım limonun suyu

2 yemek kaşığı nar ekşisi

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz



Hazırlanışı:

Büyük bir kasenin içine, yıkanmış marul yapraklarını irice koparıp koyun. Semizotu ve maydanozları yaprak yaprak koparıp ilave edin. Kırmızı soğanı piyazlık doğrayın. Kiraz domatesleri ortadan ikiye kesin. Avokadoyu soyup çekirdeğini çıkarın ve elma dilimi şeklinde doğrayın. Kırmızıbiberi halka şeklinde doğrayın. Sarımsakları temizleyip ikişer santimlik parçalar şeklinde kesin. Doğradığınız tüm malzemeyi kaseye alıp harmanlayın. Limon suyu, nar ekşisi, zeytinyağı ve tuzu karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.