Kayısılı hurma topu tarifi

Malzemeler:

3 adet hurma

5 adet gün kurusu kayısı

1,5 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 tatlı kaşığı chia tohumu

1 yemek kaşığı kakao tozu

1/2 çay bardağı karışık ceviz, badem ve Hindistan cevizi rendesi



Hazırlanışı:

Önce hurma ve kayısıları sıcak suda şişene kadar 5-7 dakika bekletin. Sonra geri kalan tüm malzemeleri blender’a koyun ve pürüzsüz olana kadar karıştırın. Elinizle yuvarlayın. sterseniz dışını Hindistan cevizine bulayabilirsiniz. Bu malzemelerden yedi adet çikolata topu çıkıyor. Ara öğününde iki adet tüketebilirsiniz.



* Formsante dergisinden alınmıştır.