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Keçi peynirli enginarlı yaz salatası

En güzel diyet salata tarifi

Malzemeler:
2 kaşık keçi peyniri kreması (tarifi aşağıda)
1 kase kıvırcık salata
1 kase roka
1/2 kase haşlanmış yeşil fasulye
1 yemek kaşığı siyah pirinç
1 adet enginar
1 adet dilimlenmiş havuç
1/2 dilimlenmiş portakal
3 adet ceviz içi
1 kaşık kuru yaban mersini
1 dal nane
1 dal dereotu
Bir tutam maydanoz

Hazırlanışı:
1 ölçü keçi peynirini 1 ölçü krema, 1 kaşık sıcak su, taze kekik, karabiber ve tuz ile karıştırıp keçi peyniri kreması hazırlayın. Siyah pirinci kızgın tavada 4 dakika kavurun. Haşlanmış enginarları üçgenler halinde bölüp zeytinyağı ve limon suyunun içinde bir süre bekletin. Genişçe bir kapta roka, kıvırcık, yeşil fasulye, siyah pirinç, portakal, havuç, nane, dereotu, maydanoz, yaban mersini ve enginarı karıştırın. Servis tabağına alıp üzerine 2 kaşık keçi peyniri kreması ve ceviz kırıklarını serpiştirin. Tuz, karabiberle tatlandırın.  Zeytinyağı ve nar ekşisi gezdirerek servise sunun.

* Formsante dergisinden alınmıştır.

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