Kimyonlu sarı ve yeşil mercimek

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Mercimekli salata tarifi...

4 kişilik 30-40 dakika

Malzemeler

• 150 gr (1.5 çay bardağı) sarı mercimek

• 150 gr yeşil mercimek

• 1 adet orta boy kuru soğan

• 1 yemek kaşığı tereyağı

• 1-2 çay kaşığı kimyon

• 1-2 çay kaşığı tuz

• 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

• Su



Hazırlanışı

Yeşil mercimeği yıkayın, kaynar suda 1-2 dakika haşlayın. Mercimeği 4-5 çay bardağı su ile tekrar ateşe koyun, 15 dakika kadar pişirmeye devam edin. Soğanı küçük ve küp şeklinde doğrayın, tereyağı ile 2-3 dakika soteleyin. Sarı mercimekleri yıkayın. Sotelenmiş soğanı, sarı mercimeği, 3 çay bardağı sıcak suyu, tuzu, karabiberi, kimyonu pişmekte olan yeşil mercimeğe ilave edin. Tümünü birlikte orta ateşte 5-10 dakika pişirin. Sade veya kimyon ilave edilmiş süzme yoğurt ile servis yapın.