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Kionalı ılık pazı salatası

Kionalı ılık pazı salatası tarifi

Malzemeler:
• 100 g kırmızı kinoa
• 500 g pazı
• 200 g mantar
• 4-5 dal taze nane
• 4-5 dal dereotu
• 3 kırmızı çeri domates
• 3 sarı çeri domates
Sosu için
• Yarım limonun suyu
• 3 yemek kaşığı nar ekşisi
• Yarım çay bardağı zeytinyağı
• Tuz
• Karabiber
Üzeri için
• 2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri 

Hazırlanışı:
Kinoayı küçük bir tencereye alın. Üzerini bir parmak geçecek kadar su ilave edip yumuşayana kadar haşlayın. Ocaktan alıp süzün ve ılınmaya bırakın. Ayrı bir tavada mantarı ve iri doğradığınız pazıları bir yemek kaşığı zeytinyağında, pazı yapraklarını fazla söndürmeden soteleyin. Yeşillikleri ince kıyın ve domatesleri küp doğrayın. Salata için hazırladığınız tüm malzemeyi bir kasede harmanlayıp servis kabına alın. Sosu için gerekli olan tüm malzemeyi kasede çırpıp salatanın üzerine gezdirin. Üzerini rendelenmiş parmesan peyniri ile süsleyerek ılık servis yapın.

*Lezzet dergisinden alınmıştır.

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