Kuru meyveli yulaflı kurabiye

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Diyet kurabiyeniz ara öğününüze eşlik etsin!

- kişilik -

*Formsante Dergisi'nden alınmıştır.



MALZEMELER:

2 adet yumurta

1,5 kase yulaf

1 kase yaban mersini, kuru üzüm, kuru kayısı, kuru erik karışımı

1 paket vanilya

1 çay bardağı light yoğurt

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1/2 paket kabartma tozu

1-2 çay bardağı kepekli un



HAZIRLANIŞI:

Sıvı yağ, un, yumurta ve yoğurdu karıştırın. Ardından diğer malzemeleri ekleyerek yoğurun. İsteğe göre şekillendirdikten sonra 170 derece sıcaklıktaki fırına koyun ve 15-20 dakika pişirin.