Kuru meyveli yulaflı kurabiye
Diyet kurabiyeniz ara öğününüze eşlik etsin!
- kişilik
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*Formsante Dergisi'nden alınmıştır.
MALZEMELER:
2 adet yumurta
1,5 kase yulaf
1 kase yaban mersini, kuru üzüm, kuru kayısı, kuru erik karışımı
1 paket vanilya
1 çay bardağı light yoğurt
1/2 çay bardağı sıvı yağ
1/2 paket kabartma tozu
1-2 çay bardağı kepekli un
HAZIRLANIŞI:
Sıvı yağ, un, yumurta ve yoğurdu karıştırın. Ardından diğer malzemeleri ekleyerek yoğurun. İsteğe göre şekillendirdikten sonra 170 derece sıcaklıktaki fırına koyun ve 15-20 dakika pişirin.