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Kuşkonmaz salatası

Kuşkonmaz salatası tarifi

Malzemeler:
10 adet kuşkonmaz
3 adet uzunlamasına doğranmış közlenmiş biber
Sos için
1 çorba kaşığı beyaz üzüm sirkesi
2 adet portakal kabuğunun rendesi
1 çorba kaşığı ince kıyılmış taze tarhun
1 çorba kaşığı bal
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kaya tuzu
10 adet iç ceviz
2 çorba kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı:
Kuşkonmazları haşlayın. Üzerlerine közlenmiş tatlı kırmızıbiberleri koyun. Sos malzemelerini karıştırın ve kuşkonmazların üzerine döküp servis edin.

* Formsante dergisinden alınmıştır.

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