Yağ-limon sos ile marine edilmiş nefis lezzet levrek bowl tarifi
Malzemeler:
160 g levrek
90 g Akdeniz yeşillikleri
100 g bulgur
15 g kırmızı kapya biber
15 g sarı kapya biber
1 tutam taze kişniş
1 tutam taze fesleğen
1 adet avokado
100 g kiraz domates
30 g yağ-limon sos
Hazırlanışı:
Levrek ızgarada önlü arkalı pişirilir. Akdeniz yeşillikleri yıkanır, kurutulur ve yağ-limon sos ile soslanır. Haşlanan bulgurlar kırmızı ve sarı biberlerle karıştırılıp yağ-limon sos ile soslanır. Taze kişniş ve fesleğen ince ince dilimlenir. Avokado kesilir ve soslanır. Kiraz domatesler dörde bölünüp, aynı şekilde soslanır. Hazırlanan tüm malzeme tabağa yerleştirilir.
Yağ-limon sos
30 g hardal
120 ml limon suyu
1 tutam taze fesleğen
1 diş sarımsak
Tuz
1 çay kaşığı şeker
40 g elma sirkesi
400 ml zeytinyağı
Zeytinyağı hariç bütün malzeme mutfak robotunda çekilerek, pürüzsüz kıvama getirilir. Ardında zeytinyağı azar azar eklenip, sos bağlanır.
* Formsante dergisinden alınmıştır.