Yağ-limon sos ile marine edilmiş nefis lezzet levrek bowl tarifi

Malzemeler:

160 g levrek

90 g Akdeniz yeşillikleri

100 g bulgur

15 g kırmızı kapya biber

15 g sarı kapya biber

1 tutam taze kişniş

1 tutam taze fesleğen

1 adet avokado

100 g kiraz domates

30 g yağ-limon sos



Hazırlanışı:

Levrek ızgarada önlü arkalı pişirilir. Akdeniz yeşillikleri yıkanır, kurutulur ve yağ-limon sos ile soslanır. Haşlanan bulgurlar kırmızı ve sarı biberlerle karıştırılıp yağ-limon sos ile soslanır. Taze kişniş ve fesleğen ince ince dilimlenir. Avokado kesilir ve soslanır. Kiraz domatesler dörde bölünüp, aynı şekilde soslanır. Hazırlanan tüm malzeme tabağa yerleştirilir.



Yağ-limon sos

30 g hardal

120 ml limon suyu

1 tutam taze fesleğen

1 diş sarımsak

Tuz

1 çay kaşığı şeker

40 g elma sirkesi

400 ml zeytinyağı



Zeytinyağı hariç bütün malzeme mutfak robotunda çekilerek, pürüzsüz kıvama getirilir. Ardında zeytinyağı azar azar eklenip, sos bağlanır.



* Formsante dergisinden alınmıştır.