Limon soslu ve bademli tavuk göğüs eti

• 1 soğan

• 3 diş sarımsak

• 1 çay bardağı kabuksuz çiğ badem

• 2 yemek kaşığı tereyağı

• 4 parça tavuk göğüs eti

• Tuz

• Karabiber

• Kimyon

• Kırmızı pul biber

• 1 su bardağı sıcak tavuk suyu

• 2 yemek kaşığı limon suyu

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

• Yarım çay bardağı krema

• 6-7 dilim jalepeno biberi turşusu

• 2-3 dal tarhun otu

Üzeri için:

• Lime dilimleri

• Limon dilimler



Hazırlanışı:

Yemeklik doğradığınız soğan, ezdiğiniz sarımsaklar ve kabuksuz çiğ bademi tereyağında haﬁf soteleyip bir fırın kabının tabanına yayın. Yapışmaz yüzeyli bir tavada haﬁf kızarttığınız tavuk göğüs etlerini sotelediğiniz soğanların üzerine yerleştirip tuz ve baharatlarla tatlandırın. Ayrı bir kasede tavuk suyu, limon suyu, zeytinyağı ve kremayı bir çırpıcı yardımıyla karıştırıp ince kıydığınız ince kıydığınız jalepeno biberi turşusunu ve tarhunu ilave edin. Soslu tavuk göğüs etlerini önceden ısıtılmış 200 derece fırında 12-15 dakika pişirin. Üzerini lime ve limon dilimleri ile süsleyerek sıcak servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.