Limon ve sarımsak soslu mantar sote tarifi

• 2 parça dana antrikot eti

Mantar sote için:

• 225 g mantar

• 2 yemek kaşığı zeytinyağı

• 2 diş sarımsak

• 4-5 arpacık soğan

• Yarım çay bardağı limon suyu

• 1 yemek kaşığı tereyağı

• 2-3 dal Frenk maydanozu

• Tuz

• Karabiber

Limon sosu için:

• 4 yumurta sarısı

• 2-3 yemek kaşığı limon suyu

• 150 g tereyağı

• 1 yemek kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

• Tuz

• Karabiber



Hazırlanışı:

Nemli bir bezle silerek temizlediğiniz mantarları zeytinyağında soteleyin. Hafif yumuşamaya başlayınca ezdiğiniz sarımsaklar ve yuvarlak dilimlediğiniz arpacık soğanları ilave edin. Soğanlar pembeleşmeye başladığında limon suyunu ilave edip pişirmeye devam edin. Tereyağı ve ince kıydığınız Frenk maydanozu ilave edin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp 3-4 dakika daha pişirerek ocaktan alın. Limon sosu için, yumurta sarıları ve limon suyunu benmari usulü pişirin. Ayrı bir sos tenceresinde tereyağını eritin. Üzerinde biriken köpüğü alıp çırparak yumurtalara ekleyin. Rendelenmiş limon kabuğunu ilave edin. Tuz ve karabiberle tatlandırıp ocaktan alın. Dana antrikot etini ızgara tavada kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Servis tabağına limon sosunu yayın, üzerine ızgara et ve mantar soteyi ilave edip sıcak servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.