Maydanozlu kabak çorbası tarifi

Malzemeler:

2 adet kabak

1 adet patates

1 adet soğan

1 diş sarımsak

50 g mercimek

1/2 demet dereotu

1 tutam tuz, karabiber



Hazırlanışı:

Kabağı alacalı soyup, irice doğrayın. Patatesin ve soğanın kabuğunu soyup aynı şekilde doğrayın. Doğranmış sebzeleri tencereye alın. Bir diş sarımsağı ve yarım demet dereotunu da ekleyin. Sebzelerin üzerini iki misli geçecek kadar su ilave edip, mercimekler iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. Ocaktan alıp, tuzunu ve yağını ekleyerek tatlandırdıktan sonra blender’da ezin. Servis tabağına alarak, maydanoz eşliğinde servis yapın.



* Formsante dergisinden alınmıştır.