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Meyveli yoğurt

Ev yapımı çok lezzetli ve sağlıklı meyveli yoğurt tarifi

Malzemeler:
2.5 su bardağı yoğurt
2/3 su bardağı yaban mersini
4 yemek kaşığı toz tatlandırıcı
1 paket vanilya
Üzeri için
Yaban mersini
Nane yaprakları

Hazırlanışı:
Yaban mersinlerini mutfak robotunda çekerek püre haline getirin. Yoğurdu geniş bir kaba alıp toz tatlandırıcı ve vanilyayı ekleyin. Mikserle çırpın. Meyve püresini ekleyip karıştırın ve karışımı kaselere paylaştırın. Buzdolabına alarak soğutun. Yaban mersini ve nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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