Mozarella kulesi tarifi
Malzemeler:
2 adet mozarella peyniri
2 adet domates
1 demet taze fesleğen
Sos için
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı balzamik sirke
1 çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı taze çekilmiş renkli tane biber
Hazırlanışı:
Sos malzemelerini bir araya getirip karıştırın. Mozarella ve domatesleri yuvarlak, ince bir şekilde dilimleyin. Mozarella, domates, fesleğen üst üste gelecek şekilde servis tabağında kule yapın. Sosu üzerinde gezdirip, servis edin.
* Formsante dergisinden alınmıştır.