Mozarella kulesi tarifi

Malzemeler:

2 adet mozarella peyniri

2 adet domates

1 demet taze fesleğen

Sos için

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı balzamik sirke

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı taze çekilmiş renkli tane biber



Hazırlanışı:

Sos malzemelerini bir araya getirip karıştırın. Mozarella ve domatesleri yuvarlak, ince bir şekilde dilimleyin. Mozarella, domates, fesleğen üst üste gelecek şekilde servis tabağında kule yapın. Sosu üzerinde gezdirip, servis edin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.