Naneli çikolatalı buz çubukları tarifi

Malzemeler:

200 ml Hindistan cevizi sütü

3-4 dal taze nane

30 g toz şeker

1 tutam tuz

100 g bitter çikolata



Hazırlanışı:

Hindistan cevizi sütü ve taze naneyi orta dereceli ateşte beş dakika ısıtın. 20 dakika dinlendirdikten sonra süzgeçten geçirin. Tuzu ve şekeri ekleyin. Oda sıcaklığında soğuduktan sonra ağzını kapatarak buzluğa koyun. Arada çatalla karıştırarak altı saat kadar buzlukta kıvam almasını sağlayın. Sonrasında minik parçalara ayırdığınız çikolatayla karıştırarak malzemeyi kalıplara doldurun. Buzlukta bir saat kadar beklettikten sonra tahta çubukları yerleştirin. Bir gece buzlukta dondurun. Kalıplardan çıkarmak için sıcak suya tutun ya da oda sıcaklığında beş dakika bekletin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.