Nar ekşili nohut kasesi tarifi

Malzemeler:

50 g haşlanmış nohut

50 g bulgur

5 adet kiraz domates

1 adet küp kesilmiş salatalık

1/2 demet kıyılmış dereotu

1/2 demet kıyılmış taze nane

2 sap taze soğan

Sosu için

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1/4 limonun suyu

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1/2 çay kaşığı tuz



Hazırlanışı:

Nohudu ve bulguru haşlayın. Temizleyip salatanıza uygun olacak şekilde kestiğiniz tüm malzemeleri bir kabın içinde karıştırın. Ayrı bir kapta sos malzemelerinin tümünü karıştırın. Hazırladığınız sosu, nohut ve bulgur kasesinin üzerine gezdirip, harmanlayarak servis edin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.