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Nar taneli, armutlu roka salatası

Nar taneli, armutlu roka salatası tarifi

Malzemeler:
Yarım kase nar tanesi
2 yemek kaşığı maydanoz, ince kıyılmış
1 sap taze soğan, ince kıyılmış
1/2 yemek kaşığı portakal kabuğu rendesi
2 kaşık sızma zeytinyağı
1 kaşık nar ekşisi
1 kaşık doğal sirke
1/2 tatlı kaşığı bal
1/2 tatlı kaşığı hardal
1 bağ roka, yıkanmış, kurutulmuş
1-2 olgun armut, dilimlenmiş

Hazırlanışı:
Taze soğan, nar taneleri, maydanoz ve portakal kabuğunu bir kapta karıştırın. Zeytinyağı, nar ekşisi, sirke, bal ve hardalı iyice karıştırıp sos haline getirin. Rokaları bu sosla harmanlayın. 4 ayrı tabağa bölüp üzerlerine birkaç dilim armut koyun. En üste de nar taneleri ile hazırladığınız karışımı paylaştırın. Taze olarak hemen servis edin.

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