Nar taneli, armutlu roka salatası tarifi

Malzemeler:

Yarım kase nar tanesi

2 yemek kaşığı maydanoz, ince kıyılmış

1 sap taze soğan, ince kıyılmış

1/2 yemek kaşığı portakal kabuğu rendesi

2 kaşık sızma zeytinyağı

1 kaşık nar ekşisi

1 kaşık doğal sirke

1/2 tatlı kaşığı bal

1/2 tatlı kaşığı hardal

1 bağ roka, yıkanmış, kurutulmuş

1-2 olgun armut, dilimlenmiş



Hazırlanışı:

Taze soğan, nar taneleri, maydanoz ve portakal kabuğunu bir kapta karıştırın. Zeytinyağı, nar ekşisi, sirke, bal ve hardalı iyice karıştırıp sos haline getirin. Rokaları bu sosla harmanlayın. 4 ayrı tabağa bölüp üzerlerine birkaç dilim armut koyun. En üste de nar taneleri ile hazırladığınız karışımı paylaştırın. Taze olarak hemen servis edin.