Nişastalı çıtır tavuk tarifi

Malzemeler:

10 adet tavuk şiş

1 adet yumurtanın beyazı

1 yemek kaşığı mısır nişastası

1 çorba kaşığı soya

1 tutam tuz ve karabiber

Kızartmak için

2 su bardağı ayçiçek yağı



Hazırlanışı:

Yumurta beyazını köpük olana kadar blender’da çırpın. Mısır nişastası, soya ve karabiberi bir kapta karıştırıp, içine çırpılmış yumurta beyazını ekleyin. Köpüğün sönmemesine dikkat edin. Daha sonra tavaya yağı koyup, ısıtın. Tavukları hazırladığınız sosa batırıp kızartın. Sıcak servis edin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.