Ödem atan lahana salatası tarifi
Malzemeler:
1/4 kırmızı lahana
1/4 beyaz lahana
1 tatlı kaşığı limon suyu
1 tatlı kaşığı sirke
3 yemek kaşığı haşlanmış kinoa
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı keten tohumu
1 yemek kaşığı ay çekirdeği
4-5 dal maydanoz
Hazırlanışı:
Lahanaları ince ince doğrayın, üzerine maydanozu da ekleyerek karıştırın. Zeytinyağı, limon ve sirke ilave edin. Üzerine haşlanmış kinoa, keten tohumu ve ay çekirdeği de ekleyerek tüketebilirsiniz.
* Formsante dergisinden alınmıştır.