menu

close

menu

close

menu

close

Ödem atan lahana salatası

Ödem atan lahana salatası tarifi

Malzemeler:
1/4 kırmızı lahana
1/4 beyaz lahana
1 tatlı kaşığı limon suyu
1 tatlı kaşığı sirke
3 yemek kaşığı haşlanmış kinoa
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı keten tohumu
1 yemek kaşığı ay çekirdeği
4-5 dal maydanoz

Hazırlanışı:
Lahanaları ince ince doğrayın, üzerine maydanozu da ekleyerek karıştırın. Zeytinyağı, limon ve sirke ilave edin. Üzerine haşlanmış kinoa, keten tohumu ve ay çekirdeği de ekleyerek tüketebilirsiniz.

* Formsante dergisinden alınmıştır.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Sebzeli detoks çorba
Yulaflı sebzeli omlet
Peynirli tahıllı salata
Tahıl salatası
Izgara somon&mercimek filizli kinoalı salata
Avakadolu detoks salatası
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Sebzeli detoks çorba
Yulaflı sebzeli omlet
Peynirli tahıllı salata
Tahıl salatası
Izgara somon&mercimek filizli kinoalı salata
Avakadolu detoks salatası

En çok okunanlar

Son Eklenenler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.