Ödem atan lahana salatası tarifi

Malzemeler:

1/4 kırmızı lahana

1/4 beyaz lahana

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı sirke

3 yemek kaşığı haşlanmış kinoa

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı keten tohumu

1 yemek kaşığı ay çekirdeği

4-5 dal maydanoz



Hazırlanışı:

Lahanaları ince ince doğrayın, üzerine maydanozu da ekleyerek karıştırın. Zeytinyağı, limon ve sirke ilave edin. Üzerine haşlanmış kinoa, keten tohumu ve ay çekirdeği de ekleyerek tüketebilirsiniz.



* Formsante dergisinden alınmıştır.