Pancar salatası

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- kişilik -

Malzemeler

1 küçük boy kırmızı pancar

2 adet domates

3 adet Çengelköy salatalık

1 adet havuç

1 yemek kaşığı nar ekşisi

½ limon suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz



Hazırlanışı:

Pancarı ve havucu yıkayıp rendeleyin. Domates ve salatalığı küçük küçük doğrayın. Rendelenmiş pancar ve havuca ekleyin. Hepsini harmanlayın. Sos için nar ekşisi, limon suyu, zeytinyağı ve bir miktar tuzu karıştırın. Sosu hazırlamış olduğunuz salatanın üzerine koyun. Tüm malzemeleri iyice karıştırıp servis yapın.