Patlıcan pizza tarifi evde nasıl yapılır?
Patlıcanlı tarifler arayanlar için lezzetli ve farklı bir tarifle karşınızdayız. Hem pratik hem de hafif patlıcan pizza tarifine ne dersiniz? İşte patlıcan pizza tarifi için gerekli malzemeler ve yapım aşamaları...
Malzemeler:
1 dilim bostan patlıcanı
1 adet köy biberi
3 adet kiraz domates
20 g yağsız lor peyniri
20 g köy peyniri
30 g brokoli
3 adet siyah zeytin
Hazırlanışı:
Bostan patlıcanını önceden 200 derecede ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin. Çıkardıktan sonra isteğe göre dilimlediğiniz biber, domates, brokoli ve peynirleri üzerinde serpiştirin. 2-3 dakika daha pişirmek üzere tekrar fırına yerleştirin. Peynirler erimeye başladığında fırından çıkarıp servis edin.
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