Patlıcan pizza tarifi evde nasıl yapılır?

Malzemeler:

1 dilim bostan patlıcanı

1 adet köy biberi

3 adet kiraz domates

20 g yağsız lor peyniri

20 g köy peyniri

30 g brokoli

3 adet siyah zeytin



Hazırlanışı:

Bostan patlıcanını önceden 200 derecede ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin. Çıkardıktan sonra isteğe göre dilimlediğiniz biber, domates, brokoli ve peynirleri üzerinde serpiştirin. 2-3 dakika daha pişirmek üzere tekrar fırına yerleştirin. Peynirler erimeye başladığında fırından çıkarıp servis edin.





