Peperoni e caprino

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- kişilik -

Malzemeler

8 adet közlenmiş kırmızıbiber

100 gr ithal keçi peyniri

15 gr çam fıstığı

Akdeniz yeşilliği

3 dal roka

12 adet kurutulmuş domates



Hazırlanışı:

Akdeniz yeşilliğini, rokayı, fıstığı derin bir kabın içine koyup karıştırın. Kurutulmuş domatesleri ve közlenmiş biberleri de kabın içine ekleyin. Bu sırada keçi peynirlerini top dondurma şeklinde keserek salatanın kenarlarını süsleyin. Son olarak, sosunu hazırlayın. Bunun için 2 tatlı kaşığı balzamik, bir tatlı kaşığı zeytinyağı, tuz ve karabiberi bir kasenin içerisinde karıştırıp salatanın üzerine dökün.



