Peynirli tahıllı salata tarifi

Malzemeler:

2 yemek kaşığı lor peyniri

2 yemek kaşığı haşlanmış karabuğday

2 yemek kaşığı haşlanmış nohut

1 yemek kaşığı chia tohumu

2-3 yaprak marul

1 küçük boy kırmızı rendelenmiş pancar (çiğ)

1 adet küçük boy salatalık

1/4 avokado

1/2 nar

1/2 demet maydanoz ve dereotu



Hazırlanışı:

Nohut ve karabuğdayı bir gece önceden ıslatıp haşlayın. Yeşillikleri sirkeli veya karbonatlı suda bekletip yıkayın. Tüm malzemeleri bir kapta karıştırıp, limon ve nar ekşisi ilave ederek tüketin.