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Peynirli tahıllı salata

Peynirli tahıllı salata tarifi

Malzemeler:
2 yemek kaşığı lor peyniri
2 yemek kaşığı haşlanmış karabuğday
2 yemek kaşığı haşlanmış nohut
1 yemek kaşığı chia tohumu
2-3 yaprak marul
1 küçük boy kırmızı rendelenmiş pancar (çiğ)
1 adet küçük boy salatalık
1/4 avokado
1/2 nar
1/2 demet maydanoz ve dereotu

Hazırlanışı:
Nohut ve karabuğdayı bir gece önceden ıslatıp haşlayın. Yeşillikleri sirkeli veya karbonatlı suda bekletip yıkayın. Tüm malzemeleri bir kapta karıştırıp, limon ve nar ekşisi ilave ederek tüketin.

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