Pirinçli tavuk çorbası tarifi

Malzemeler:

1 bütün tavuk

1 soğan

7 su bardağı su

1 limonun suyu

2 defne yaprağı

2 kırmızı biber

1 tatlı kaşığı toz kişniş

Yarım tatlı kaşığı kimyon

1 limon kabuğu rendesi

1 diş sarımsak

Üzeri için

250 g haşlanmış pirinç

2-3 dal ince kıyılmış maydanoz



Hazırlanışı:

Tavuğu geniş bir tencereye alın. Piyazlık doğranmış soğan, su, limon suyu ve defne yaprağını ekleyip 40 dakika pişirin. Ocaktan alın ve ılınmaya bırakın. Haşladığınız tavuğu tencereden alın. Kemikleri ve tavuk derisini ayırın. Tavuğun etlerini küçük parçalara bölüp tekrar tencereye ekleyin. Küçük doğranmış kırmızı biber, kişniş, kimyon, limon kabuğu rendesi ve dövülmüş sarımsağı ilave edin. Bir kaç dakika pişirip ocaktan alın. Kaselere paylaştırıp üzerine haşlanmış pirinç ve ince kıyılmış maydanoz ekleyerek servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.