Primavera salata ve somon şiş tarifi

Malzemeler:

1 çay bardağı haşlanmış beluga mercimeği

1 kase roka

1 kase maskolin yeşillik

6 ince dilim enginar

5 dilim portakal

5 ince dilim permasan peynir

1 adet kuşkonmaz

Bir tutam kabak çekirdeği

1/2 adet avokado

100 g somon

Salata sosu için

Zeytinyağı, taze portakal suyu, taze limon suyu, tuz, karabiber



Hazırlanışı

Salata: Beluga mercimeğini önceden haşlayın. Roka ve maskolin salatayla birlikte bir kaba alın. Salata sosunun malzemelerini küçük bir kasede karıştırıp yeşilliklere ekleyin ve harmanlayın. Salatanın üzerine ince dilimlenmiş enginarlar ve portakalları koyun. Kuşkonmaz ve avokado dilimlerini de ekleyip en üste kabak çekirdeklerini serpiştirin. Somon şiş: Somonu küp küp doğrayın. Ayçiçek yağı, beyaz biber ve tuz ile marine edin. Bir şişe geçirip ızgarada pişirin ve salatanızla birlikte servise sunun.



* Formsante dergisinden alınmıştır.