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Raw hamburger

Raw hamburger tarifi

Malzemeler:
Köfte için
1 adet havuç
1/2 adet kırmızı kapya biber
50 g ceviz içi
50 g badem
40 g kiraz domates
1/2 demet maydanoz
1/2 demet dereotu
Hamuru için
100 g keten tohumu
1 adet kabak
1/2 demet maydanoz
1/2 demet dereotu
2 g tane karabiber
2 g tuz

Hamurun hazırlanışı:
Tüm malzemeleri blender yardımı ile çekerek pizza tabanı şeklinde yağlı kağıdın üzerine serip, 40 °C fırında 24 saat kurutun.

Köftenin hazırlanışı:
Tüm malzemeleri blender yardımı ile çekin ve hamburger köftesi şekli verin. Kurutucu fırınlarda 45 °C ısıda 24 saat kurutun ve hamburger hamurunun üzerinde servis edin.

* Formsante dergisinden alınmıştır.

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