Raw hamburger tarifi

Malzemeler:

Köfte için

1 adet havuç

1/2 adet kırmızı kapya biber

50 g ceviz içi

50 g badem

40 g kiraz domates

1/2 demet maydanoz

1/2 demet dereotu

Hamuru için

100 g keten tohumu

1 adet kabak

1/2 demet maydanoz

1/2 demet dereotu

2 g tane karabiber

2 g tuz



Hamurun hazırlanışı:

Tüm malzemeleri blender yardımı ile çekerek pizza tabanı şeklinde yağlı kağıdın üzerine serip, 40 °C fırında 24 saat kurutun.



Köftenin hazırlanışı:

Tüm malzemeleri blender yardımı ile çekin ve hamburger köftesi şekli verin. Kurutucu fırınlarda 45 °C ısıda 24 saat kurutun ve hamburger hamurunun üzerinde servis edin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.