Rezeneli, mercimekli yeşil salata
5 kişilik
Malzemeler
2 adet orta boy kırmızı pancar
1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
1 yumru rezene, ince dilimlenmiş
100 gr yeşil mercimek
200 gr karışık yeşillik (roka ağırlıklı, bebek ıspanak, kıvırcık vs)
200 g beyaz peynir
Sos için:
125 ml sızma zeytinyağı
2 yemek kaşığı taze limon suyu
1 kaşık balsamik sirke
Hazırlanışı:
Mercimeği küçük bir tencerede 15 dakika haşlayın ve süzün. Pancarları soyun, çevrelerine zeytinyağı sürüp fırına koyun ve yumuşayıncaya kadar 180 derecede pişirin. Fırından alın, soğuduktan sonra ince ince dilimleyin. Sos malzemelerini iyice karıştırın. Yeşillikleri, rezene dilimlerini, mercimeği sosun yarısı ile nazikçe karıştırın. Pancarları ekleyin,
hafifçe karıştırın. En üste peyniri de serpiştirip kalan sosu salatanın üzerinde gezdirin.