Rosi bahar tarifi
Malzemeler:
1 kase roka
1 kase maskolin yeşillik
2 yemek kaşığı kırmızı kinoa (haşlanmış)
2 yemek kaşığı beyaz kinoa (haşlanmış)
Pancar püresi
8 adet çilek
1/2 adet avokado
3 adet ceviz içi
1 yemek kaşığı tatlı lor
Sos için
Ahududu sirkesi, zeytinyağı, tuz, karabiber
Hazırlanışı
Sosun malzemelerini küçük bir kasede karıştırın. Roka ve maskolin yeşilliği bu sos ile harmanlayıp servis tabağına alın. Ayrı bir kapta hafifçe haşlanmış olan kinoaları pancar püresi ile karıştırıp tatlandırın ve yeşilliklerin üzerine ekleyin. Daha sonra dilimlenmiş çilekleri ve avokadoyu ekleyin. Son olarak kabaca kırılan cevizleri ve lor peynirini üzerinde gezdirerek servise hazır hale getirin.
* Formsante dergisinden alınmıştır.