Rosi bahar tarifi

Malzemeler:

1 kase roka

1 kase maskolin yeşillik

2 yemek kaşığı kırmızı kinoa (haşlanmış)

2 yemek kaşığı beyaz kinoa (haşlanmış)

Pancar püresi

8 adet çilek

1/2 adet avokado

3 adet ceviz içi

1 yemek kaşığı tatlı lor

Sos için

Ahududu sirkesi, zeytinyağı, tuz, karabiber



Hazırlanışı

Sosun malzemelerini küçük bir kasede karıştırın. Roka ve maskolin yeşilliği bu sos ile harmanlayıp servis tabağına alın. Ayrı bir kapta hafifçe haşlanmış olan kinoaları pancar püresi ile karıştırıp tatlandırın ve yeşilliklerin üzerine ekleyin. Daha sonra dilimlenmiş çilekleri ve avokadoyu ekleyin. Son olarak kabaca kırılan cevizleri ve lor peynirini üzerinde gezdirerek servise hazır hale getirin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.