Safranlı pirinç salatası tarifi
Malzemeler:
1 tutam safran
1.5 su bardağı sıcak su
1 su bardağı basmati pirinç
1 kırmızı soğan
1 kırmızı kapya biberi
4-5 dal dereotu
2-3 dal maydanoz
Yarım su bardağı haşlanmış börülce
1 ekşi elma
Sosu için
Yarım su bardağı yoğurt
Yarım çay bardağı zeytinyağı
5 yemek kaşığı elma sirkesi
Tuz
Karabiber
Nane
1 tatlı kaşığı köri
Hazırlanışı:
Safranı 1.5 su bardağı sıcak suda bekletin. Yıkayıp süzdüğünüz pirinci bir tencereye alın. Üzerine süzdüğünüz safranlı suyu ekleyip karıştırın ve klasik pilav pişirir gibi pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Yemeklik doğradığınız kırmızı soğan, ince kıydığınız kırmızı kapya biberi ve yeşillikleri geniş bir kasede harmanlayın. Haşlanmış börülce, kabuklarını soymadan küp doğradığınız elma ve pişen pilavı ekleyip karıştırın. Sosu için gerekli olan tüm malzemeyi bir kasede karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.
*Lezzet dergisinden alınmıştır.