Safranlı pirinç salatası tarifi

Malzemeler:

1 tutam safran

1.5 su bardağı sıcak su

1 su bardağı basmati pirinç

1 kırmızı soğan

1 kırmızı kapya biberi

4-5 dal dereotu

2-3 dal maydanoz

Yarım su bardağı haşlanmış börülce

1 ekşi elma

Sosu için

Yarım su bardağı yoğurt

Yarım çay bardağı zeytinyağı

5 yemek kaşığı elma sirkesi

Tuz

Karabiber

Nane

1 tatlı kaşığı köri



Hazırlanışı:

Safranı 1.5 su bardağı sıcak suda bekletin. Yıkayıp süzdüğünüz pirinci bir tencereye alın. Üzerine süzdüğünüz safranlı suyu ekleyip karıştırın ve klasik pilav pişirir gibi pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Yemeklik doğradığınız kırmızı soğan, ince kıydığınız kırmızı kapya biberi ve yeşillikleri geniş bir kasede harmanlayın. Haşlanmış börülce, kabuklarını soymadan küp doğradığınız elma ve pişen pilavı ekleyip karıştırın. Sosu için gerekli olan tüm malzemeyi bir kasede karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.